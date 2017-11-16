3316 ноября

Сдали отчет по взносам. Получили квитанцию о приеме и уведомление об ошибке. Выяснили, что в расчете неправильно записали СНИЛС сотрудника. Исправлять ошибку?

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отвечает:

Сдайте уточненный расчет.

Инспекторы вправе не принимать расчет по взносам, если компания ошиблась в СНИЛС (п. 7 ст. 431 НК РФ). Но в базе налоговиков много ошибок в персональных данных сотрудников, поэтому ФНС отключила проверку по СНИЛС. Отчеты стали проходить даже с неточностями в персональных данных. Но если программа налоговиков не находит соответствие Ф.И.О. и номера свидетельства, то инспекция высылает уведомление об ошибке.

Если вы действительно ошиблись в отчете, сдайте уточненку. В ней заполните те же разделы, что и раньше. Раздел 3 сдайте только на сотрудника с ошибкой. Там запишите верный СНИЛС и начисления как раньше. Поставьте тот же порядковый номер сотрудника, что и в первоначальном отчете (п. 1.2, 22.22, 22.23 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@).

Уточненку безопаснее сдать в течение пяти рабочих дней с момента, когда компания получила уведомление. Столько времени налоговики будут ждать пояснения или исправленный отчет. Если не успеете, налоговики вправе оштрафовать компанию на 5 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

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