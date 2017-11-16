В вашем случае переплату можно только вернуть.

Кодекс запрещает зачитывать разные взносы друг в друга. Медицинские взносы можно зачесть только в счет будущих платежей по этому же виду взносов, а также в счет пеней и штрафов по ним (п. 1.1 ст. 78 НК РФ).

Вы вправе не платить медицинские взносы, нет смысла зачитывать переплату на будущее. Деньги можно вернуть по заявлению. Для этого заполните утвержденный бланк (приказ ФНС России от 14.02.17 № ММВ-7-8/182). Деньги инспекторы вернут в течение месяца.