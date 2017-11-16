6116 ноября

У нас кафе на упрощенке. Пивом и крепкими спиртными напитками не торгуем. Вправе ли мы применять бланки строгой отчетности вместо онлайн-кассы?

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отвечает:

Ваша компания вправе работать без онлайн-кассы до июля 2018 года. Но только если вы оказываете услуги населению.

Закон ограничивает виды деятельности, при которых компании вправе работать без онлайн-кассы. Например, отказаться от работы с онлайн- кассой вправе школьные столовые (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Для кафе законом льготы не установлены.

В то же время до 2018 года работать без ККТ вправе компании, которые оказывают услуги населению (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ). Если вы обслуживаете только «физиков», то можете повременить с переходом на онлайн-кассы. Для этого вместо чеков выдавайте клиентам бланки строгой отчетности (постановление Правительства РФ от 06.05.08 № 359).

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