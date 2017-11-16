На автоматы, которые продают товары.

По закону с 1 июля онлайн-кассами нужно оборудовать автоматические устройства расчета. При этом торговые автоматы можно перевести на новый порядок на год позже — с 1 июля 2018 года (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ). Не все автоматические устройства расчета — это торговые автоматы.

Торговый автомат — это устройство, которое принимает оплату от покупателя и выдает товары в потребительской упаковке (ГОСТ Р 51303–2013, утв. приказом Росстандарта от 28.08.13 № 582-ст). Таким образом, с 1 июля применять онлайн-кассу нужно, например, в автоматических копировальных устройствах, массажных креслах, паркоматах. Ведь эти автоматы не продают товары, а оказывают услуги либо просто принимают деньги.