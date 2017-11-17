717 ноября

Образовательное учреждение часто закупает детям подарки. Проблемы с учетом начинаются, когда подарок надо довести до состояния, пригодного для вручения. Например, детский сад купил воспитанникам-выпускникам на память наручные часы. После покупки выяснилось, что отверстий в браслетах часов недостаточно. Поэтому учреждению пришлось взять на себя дополнительные расходы. По какому коду КОСГУ отразить расходы на доведение подарка до состояния, пригодного для вручения?

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отвечает:

Покупку или изготовление подарка отразите по КВР 244 и статье 290 КОСГУ.

При этом перечень расходов по указанной статье открыт и не исключает других аналогичных по экономическому содержанию затрат. А значит, расходы на оплату работ по доведению подарка до состояния, пригодного для дарения, отражайте по той же статье. Ведь эти затраты являются расходами на его изготовление.

Учтите: относить такие расходы на подстатью 226 КОСГУ нельзя. Поскольку учреждение оплачивает их не для своих нужд, а как детские подарки.

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