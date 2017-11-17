Покупку или изготовление подарка отразите по КВР 244 и статье 290 КОСГУ.
При этом перечень расходов по указанной статье открыт и не исключает других аналогичных по экономическому содержанию затрат. А значит, расходы на оплату работ по доведению подарка до состояния, пригодного для дарения, отражайте по той же статье. Ведь эти затраты являются расходами на его изготовление.
- Важная статья:
- Вот так учитывайте детские новогодние подарки
Учтите: относить такие расходы на подстатью 226 КОСГУ нельзя. Поскольку учреждение оплачивает их не для своих нужд, а как детские подарки.
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