617 ноября

Чаще всего учреждения получают безвозмездно материальные ценности. Но иногда благотворители оказывают поддержку сотрудникам или ветеранам труда деньгами. Либо финансируют научно-исследовательскую деятельность молодых научных работников. Тогда у бухгалтеров возникает вопрос. По какому КВР и коду КОСГУ провести выплаты за счет таких денег молодым специалистам и ветеранам?

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отвечает:

Оформите выплаты как материальную помощь, а не как пожертвование.

Ведь условие благотворителей – использовать деньги на выплату материальной поддержки. Расходы на матпомощь сотрудникам отражайте по элементу вида расходов 111, ветеранам – по 321.

В бухучете расходы проводите в следующем порядке:

  • молодым научным сотрудникам – по подстатье 211 КОСГУ;
  • ветеранам – по подстатье 263 КОСГУ.

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