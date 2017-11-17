Оформите выплаты как материальную помощь, а не как пожертвование.
Ведь условие благотворителей – использовать деньги на выплату материальной поддержки. Расходы на матпомощь сотрудникам отражайте по элементу вида расходов 111, ветеранам – по 321.
- Важная статья:
- Выплатили директору материальную помощь
В бухучете расходы проводите в следующем порядке:
- молодым научным сотрудникам – по подстатье 211 КОСГУ;
- ветеранам – по подстатье 263 КОСГУ.
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