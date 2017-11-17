2717 ноября

В больничном вписан номер предыдущего листа и стоит галочка «первичный». Мы решили, что ничего не нарушаем, и оплатили лист. Причем первые три дня за счет компании, хотя листок — продолжение. У нас сейчас проходит выездная проверка ФСС. Фонд хочет вообще снять расходы по этому листку. Это законно?

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отвечает:

Да, фонд вправе снять расходы на пособие.

 В больничном стоит номер предыдущего листка, но при этом он отмечен как продолжение. Это ошибка (п. 57 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Такой листок нельзя было оплачивать как первичный или как продолжение. Раз ошибку допустил врач, сотрудник должен был обратиться за дубликатом.

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