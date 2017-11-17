В таком случае посчитать пособие нужно из выплат в одной компании.

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Все проводки по страховым взносам и пособиям в одной таблице

Пособие по уходу работница вправе получить только у одного страхователя по выбору. При этом, если женщина в двух предыдущих периодах работала в тех же компаниях, что и сейчас, считать пособие нужно только из доходов у одного страхователя. То есть из выплат в той организации, куда работница обратилась за пособием (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

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