1017 ноября

Сотрудница написала заявление на отпуск по уходу. Она работает сразу в двух компаниях. В первой за два последних года отработала 590 дней, а во второй — 731 день. Как посчитать пособие? Кроме этих компаний в двух предыдущих периодах сотрудница нигде не работала.

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В таком случае посчитать пособие нужно из выплат в одной компании.

Пособие по уходу работница вправе получить только у одного страхователя по выбору. При этом, если женщина в двух предыдущих периодах работала в тех же компаниях, что и сейчас, считать пособие нужно только из доходов у одного страхователя. То есть из выплат в той организации, куда работница обратилась за пособием (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

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