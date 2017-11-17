Безопаснее заключить новый договор с директором.

Компания не может продлевать договор, который заключила на определенный срок. В кодексе нет таких правил. Поэтому, если вы не будете расторгать договор, он станет бессрочным (ст. 58 ТК РФ).

Если хотите снова оформить с директором временный договор, расторгните старый контракт. Издайте приказ об увольнении и рассчитайтесь с работником. Затем оформите новый договор сроком не больше пяти лет.

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Если в должности директора работает один и тот же сотрудник, можно оформить бессрочный договор. Тогда не потребуется постоянно рассчитываться с руководителем и подписывать новый контракт.

Заключать бессрочный договор безопасно. Главное закрепить возможность подписания бессрочного договора с руководителем в уставе компании. Это нам подтвердили в Роструде.

Собственники компании в любой момент могут принять решение об увольнении директора (ст. 278 ТК РФ). При этом не имеет значения, с руководителем действует срочный или бессрочный трудовой договор (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 02.06.15 № 21).