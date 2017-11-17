Поясните налоговикам, что в компании нет сведений о номерах работников.

Программа ФНС автоматически сверяет данные расчета со своими данными. Если вы не прописали ИНН сотрудника, а в базе налоговиков он есть, то программа выдаст ошибку. Расчет все равно считается представленным, направлять его повторно не нужно. Но налоговики присылают компаниям требование представить пояснения или подать уточненку. Ответьте в течение пяти рабочих дней (ст. 129.1 НК РФ).

Сотрудник не обязан получать свидетельство ИНН и предъявлять его работодателю. Само поле с ИНН компания заполняет, только если у нее есть информация о номере сотрудника (п. 22.9Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Поэтому в расчете нет ошибок и подавать уточненку не требуется. Направьте в инспекцию пояснения о том, что работники не представляли в компанию сведения об ИНН.