817 ноября

Сдали расчет по взносам. В ответ инспекторы прислали требование о представлении пояснений. Причина — по нескольким сотрудникам не заполнен ИНН, а в базе инспекторов он есть. Работники уже уволились, и у нас нет сведений об их ИНН. Как нам теперь поступить?

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отвечает:

Поясните налоговикам, что в компании нет сведений о номерах работников.

Программа ФНС автоматически сверяет данные расчета со своими данными. Если вы не прописали ИНН сотрудника, а в базе налоговиков он есть, то программа выдаст ошибку. Расчет все равно считается представленным, направлять его повторно не нужно. Но налоговики присылают компаниям требование представить пояснения или подать уточненку. Ответьте в течение пяти рабочих дней (ст. 129.1 НК РФ).

Сотрудник не обязан получать свидетельство ИНН и предъявлять его работодателю. Само поле с ИНН компания заполняет, только если у нее есть информация о номере сотрудника (п. 22.9Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Поэтому в расчете нет ошибок и подавать уточненку не требуется. Направьте в инспекцию пояснения о том, что работники не представляли в компанию сведения об ИНН.

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