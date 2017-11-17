2617 ноября

Мы филиал иностранной компании. В октябре у нас закончилась аккредитация и российский банк закрыл доступ к нашим расчетным счетам. У нас нет счетов в других банках. На заблокированном счете у нас остались деньги, и будут еще поступления, которые не успели прийти до окончания аккредитации. Вправе ли банк заблокировать счет?

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отвечает:

Банк может посчитать компанию подозрительным клиентом, поэтому блокирует операции по расчетному счету.

Банк вправе отказать в переводе денег, если посчитает операции по счету компании незаконными. Кредитная организация могла посчитать работу без аккредитации подозрительной, поэтому приостановила операции по счету. В то же время все поступления на ваш счет банк должен принять (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ).

Обратитесь за разъяснениями, по какой причине банк заблокировал счет. Можно направить письмо, но компания выяснит все быстрее, если в банк сходит директор лично. Если кредитная организация не захочет работать с компанией, расторгните договор. Все деньги со счета банк обязан вернуть.

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