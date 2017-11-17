Банк может посчитать компанию подозрительным клиентом, поэтому блокирует операции по расчетному счету.

Банк вправе отказать в переводе денег, если посчитает операции по счету компании незаконными. Кредитная организация могла посчитать работу без аккредитации подозрительной, поэтому приостановила операции по счету. В то же время все поступления на ваш счет банк должен принять (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ).

Обратитесь за разъяснениями, по какой причине банк заблокировал счет. Можно направить письмо, но компания выяснит все быстрее, если в банк сходит директор лично. Если кредитная организация не захочет работать с компанией, расторгните договор. Все деньги со счета банк обязан вернуть.