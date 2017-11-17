2617 ноября

У нас прошла контрольная закупка. Кассир не выдал инспектору кассовый чек. За это компанию оштрафовали на 30 тыс. рублей. В какой срок заплатить штраф и как заполнить поручение?

Темы:

отвечает:

Заплатите штраф в течение 60 дней после того, как постановление вступит в силу.

Инспекторы штрафуют компанию, если кассир не выдал чек. Контролеры считают, что компания не применила кассу, и штрафуют на сумму, которую компания провела мимо ККТ, — минимум 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Оплатите штраф в течение 60 календарных дней. Безопаснее не нарушать срок, иначе потребуется заплатить в двойном размере (ч. 1 ст. 32.2, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

В платежке поставьте КБК для штрафа 182 1 16 06000 01 6000 140. В поле «Код» запишите уникальный идентификатор начислений или 0 (письмо ФНС России от 13.03.17 № ЗН-4-1/4434@). В поле «Основание платежа» проставьте «АП». В назначении платежа запишите, что оплачиваете штраф, и сошлитесь на статью КоАП РФ.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.