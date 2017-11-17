Заплатите штраф в течение 60 дней после того, как постановление вступит в силу.

Инспекторы штрафуют компанию, если кассир не выдал чек. Контролеры считают, что компания не применила кассу, и штрафуют на сумму, которую компания провела мимо ККТ, — минимум 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Оплатите штраф в течение 60 календарных дней. Безопаснее не нарушать срок, иначе потребуется заплатить в двойном размере (ч. 1 ст. 32.2, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

В платежке поставьте КБК для штрафа 182 1 16 06000 01 6000 140. В поле «Код» запишите уникальный идентификатор начислений или 0 (письмо ФНС России от 13.03.17 № ЗН-4-1/4434@). В поле «Основание платежа» проставьте «АП». В назначении платежа запишите, что оплачиваете штраф, и сошлитесь на статью КоАП РФ.