1317 ноября

У нашей компании автодорожное кафе. Работаем на вмененке. В октябре кафе не работало две недели, делали ремонт. Можно ли не учитывать время ремонта при расчете налога, а в налоговой декларации показать неполное количество календарных дней за октябрь?

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отвечает:

Платите полный налог.

Компания на вмененке считает налог из потенциального дохода. Поэтому платить налог нужно, даже если компания временно не получает выручку от деятельности (письмо Минфина России от 04.07.13 № 03-11-11/25779).

Платить налог за неполный месяц можно, только если на время ремонта сниметесь с учета как налогоплательщик ЕНВД. Для этого подайте заявление из приказа ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@. На это есть пять рабочих дней с момента, когда приостановите деятельность (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).

Потом подайте заявление о переходе на ЕНВД. В месяце, когда вернетесь на вмененку, налог считайте только за дни, когда работали на ЕНВД (п. 10 ст. 346.29 НК РФ).

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