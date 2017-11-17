Платите полный налог.

Компания на вмененке считает налог из потенциального дохода. Поэтому платить налог нужно, даже если компания временно не получает выручку от деятельности (письмо Минфина России от 04.07.13 № 03-11-11/25779).

Платить налог за неполный месяц можно, только если на время ремонта сниметесь с учета как налогоплательщик ЕНВД. Для этого подайте заявление из приказа ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@. На это есть пять рабочих дней с момента, когда приостановите деятельность (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).

Потом подайте заявление о переходе на ЕНВД. В месяце, когда вернетесь на вмененку, налог считайте только за дни, когда работали на ЕНВД (п. 10 ст. 346.29 НК РФ).