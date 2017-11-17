3217 ноября

Сверились с ФСС по взносам за 2016 год. В ноябре мы переплатили 269 рублей. В инспекции сказали, что не зачтут эту переплату. Правы ли инспекторы?

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отвечает:

Да, правы.

Переплату по взносам за 2016 год и более ранние периоды можно только вернуть (ст. 21 Федерального закона от 03.07.16 № 250-ФЗ, письмо Минфина России от 01.03.17 № 03-02-07/2/11564). Причем заявление на возврат нужно подать в фонд, куда компания переплатила. В вашем случае — это ФСС. Заполните заявление по форме 23-ФСС (утв. приказом ФСС РФ от 17.02.15 № 49).

Фонд примет решение в течение 10 рабочих дней с даты, когда компания подаст заявление. Затем специалисты ФСС передадут решение в налоговую, где компания состоит на учете, а инспекторы вернут деньги компании.

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