Бизнесмен должен отчитаться по взносам в инспекцию по месту регистрации — в налоговую Центрального района (п. 1 ст. 24 закона № 125-ФЗ). В эту же инспекцию нужно перечислять взносы.

Инспекторы вправе оштрафовать предпринимателя за непредставление расчета по взносам. В инспекции по месту учета в качестве плательщика ЕНВД инспекторы просто не смогут ввести расчет в базу.

Важная статья:

Можно ли теперь досрочно платить взносы

Передавать его в налоговую по месту регистрации бизнесмена контролеры тоже не обязаны. Поэтому получается, что предприниматель не представил расчет. Так как взносы бизнесмен заплатил верно, возможен минимальный штраф в 1000 рублей и административный штраф 500 рублей (ст. 119 НК РФ, ст. 15.5 КоАП РФ).

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