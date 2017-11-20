1920 ноября

Наша компания на упрощенке. Применяем пониженный тариф по страховым взносам. Использовали код основной деятельности 64.2 «Транспорт и связь». С этого года по новому ОКВЭД2 наш код 61.1. По ошибке на титульном листе расчета записали старый код. Налоговики расчет приняли, но сейчас требуют сдать уточненку с новым кодом. Мы обязаны сдавать уточненку?

Темы:

отвечает:

Безопаснее сдать уточненку с верным кодом, если применяете пониженный тариф по взносам.

Компания обязана сдать уточненный расчет по взносам, если занизила базу. Из-за других ошибок отчет можно не уточнять (п. 1 ст. 81 НК РФ). Неверный ОКВЭД не повлиял на взносы к уплате. Значит, компания сама решает, сдавать исправленный отчет или нет.

В то же время ваша компания применяет пониженный тариф. А он напрямую зависит от основного вида деятельности компании. Если вы заявили неверный код, то налоговики могут посчитать, что вы необоснованно пользуетесь льготой. Поэтому безопаснее подать отчет с новым ОКВЭД.

В уточненку включите разделы, которые подавали в исходном отчете, кроме раздела 3 (п. 1.2Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). На титульном листе поставьте номер корректировки 1-. Впишите расчетный период и все коды инспекции, куда направляете расчет. Запишите правильный новый код ОКВЭД 2, который сейчас у вас в ЕГРЮЛ. Все данные в разделах, которые остались без изменений, перенесите из первичного расчета.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.