Безопаснее сдать уточненку с верным кодом, если применяете пониженный тариф по взносам.

Компания обязана сдать уточненный расчет по взносам, если занизила базу. Из-за других ошибок отчет можно не уточнять (п. 1 ст. 81 НК РФ). Неверный ОКВЭД не повлиял на взносы к уплате. Значит, компания сама решает, сдавать исправленный отчет или нет.

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Исправлять ли ошибки налоговиков в кодах ОКВЭД

В то же время ваша компания применяет пониженный тариф. А он напрямую зависит от основного вида деятельности компании. Если вы заявили неверный код, то налоговики могут посчитать, что вы необоснованно пользуетесь льготой. Поэтому безопаснее подать отчет с новым ОКВЭД.

В уточненку включите разделы, которые подавали в исходном отчете, кроме раздела 3 (п. 1.2Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). На титульном листе поставьте номер корректировки 1-. Впишите расчетный период и все коды инспекции, куда направляете расчет. Запишите правильный новый код ОКВЭД 2, который сейчас у вас в ЕГРЮЛ. Все данные в разделах, которые остались без изменений, перенесите из первичного расчета.

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