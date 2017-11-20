7520 ноября

Принимаем на работу бывшего инспектора из отдела камеральных проверок. Надо ли сообщать об этом бывшему работодателю? Если надо, то как это сделать?

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отвечает:

Сообщите в инспекцию, что приняли на работу бывшего налоговика.

Бывших госслужащих принимают на работу по-особому. Если с момента увольнения соискателя с госслужбы прошло меньше двух лет, то при приеме на работу надо выяснить, какую должность занимал бывший чиновник. Если во время службы сотрудник контролировал компанию, то ему требуется согласие комиссии с прежней работы (ст. 64.1 ТК РФ, письмо Минтруда России от 22.06.12 № 17–1/10/1–248). Без согласия комиссии бывшего чиновника нанимать на работу нельзя.

О том, что компания нанимает бывшего налоговика, нужно также сообщить в инспекцию, где раньше работал инспектор. На это у компании есть 10 календарных дней с момента, когда стороны заключили трудовой договор. Уведомление составьте в свободной форме по правилам из постановления Правительства РФ от 21.01.15 № 29. Если компания опоздает с сообщением, ее могут оштрафовать на 500 тыс. рублей, а руководителя — на 50 тыс. рублей (ст. 19.29 КоАП РФ).

В тексте письма отразите сведения о сотруднике — Ф.И.О., дату и место рождения, должность, которую он раньше занимал. Также приведите сведения о новом месте — наименование компании, дату заключения трудового договора, дату и номер приказа о приеме на работу, а также название должности и основные обязанности сотрудника. Письмо оформите на бланке компании, подпишите у руководителя и заверьте печатью, если используете ее.

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