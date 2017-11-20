3820 ноября

Наш директор одновременно учредитель компании и зарегистрирован как предприниматель. Он давно сдает в аренду компании помещение под склад. Договор заключил как индивидуальный предприниматель. Есть ли в такой ситуации налоговые риски?

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отвечает:

Да, такая сделка привлечет внимание инспекторов. Подготовьте доказательства, что используете склад в деятельности.

Компанию и директора, который к тому же учредитель, инспекторы считают взаимозависимыми сторонами. Любые сделки между ними вызывают интерес налоговиков, и они проверяют обоснованность затрат. В договоре между компанией и директором нет ничего противозаконного, но налоговики будут искать необоснованную выгоду. Арендную плату, которую компания перечисляет своему учредителю, налоговики могут посчитать необоснованным расходом (п. 2. ст. 40 НК РФ).

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Докажите реальность и цель сделки. Подтвердите, что используете склад в деятельности компании. Представьте контролерам фотографии или покажите, что на складе лежит ваш товар. Если не доказать реальность сделки, инспекторы снимут расходы. А судьи поддержат налоговиков (постановления арбитражных судов Волго-Вятского округа от 03.03.17 № Ф01-149/2017, Северо-Кавказского округа от 06.04.16 № Ф08-1290/2016).

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