Да, такая сделка привлечет внимание инспекторов. Подготовьте доказательства, что используете склад в деятельности.

Компанию и директора, который к тому же учредитель, инспекторы считают взаимозависимыми сторонами. Любые сделки между ними вызывают интерес налоговиков, и они проверяют обоснованность затрат. В договоре между компанией и директором нет ничего противозаконного, но налоговики будут искать необоснованную выгоду. Арендную плату, которую компания перечисляет своему учредителю, налоговики могут посчитать необоснованным расходом (п. 2. ст. 40 НК РФ).

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Как зачесть расходы на ремонт в счет аренды

Докажите реальность и цель сделки. Подтвердите, что используете склад в деятельности компании. Представьте контролерам фотографии или покажите, что на складе лежит ваш товар. Если не доказать реальность сделки, инспекторы снимут расходы. А судьи поддержат налоговиков (постановления арбитражных судов Волго-Вятского округа от 03.03.17 № Ф01-149/2017, Северо-Кавказского округа от 06.04.16 № Ф08-1290/2016).

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