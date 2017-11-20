Перечислите оплату по исполнительным листам в Пенсионный фонд и кредитору работника.

Компания должна удерживать суммы из зарплаты работника, если получила исполнительные листы. Работодатель сам рассчитывает, сколько удержать и кому на основании документов от приставов. Вы допустили ошибку, поэтому и должны ее исправить. Придется за счет компании перечислить деньги в ПФР и «физику», которому задолжал работник. Сделайте это как можно скорее. За нарушение приставы вправе оштрафовать компанию на 100 тыс. рублей (ч. 3 ст. 17.14, ч. 1 ст. 23.68 КоАП РФ).

Платежи, которые компания перечисляла в качестве алиментов, бывшая супруга работника вправе не возвращать (п. 3 ст.1109 ГК РФ). Но можно попытаться взыскать переплату с получателя через суд. Вам нужно доказать, что компания переплатила алименты из-за счетной ошибки или сбоя программы (апелляционное определение Московского городского суда от 06.08.12 № 11–16329). Если суд не учтет доводы компании, ваш работодатель может удержать деньги у бухгалтера (ст. 238, 248 ТК РФ, постановление Президиума Московского областного суда от 21.02.07 № 113).