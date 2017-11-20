4920 ноября

В компании работают всего два сотрудника. Оба работника учредители организации, но один из них числится как генеральный директор. С ним заключили трудовой договор. Все время сдавали СЗВ-М только на директора-учредителя. Сейчас узнали, что на него отчет можно не подавать. Теперь отменять сведения?

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отвечает:

Не отменяйте сведения.

Ваша компания заключила с директором-учредителем трудовой договор, поэтому руководителя надо включить в СЗВ-М (письмо ПФР от 13.07.16 № ЛЧ-08-26/9856).

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