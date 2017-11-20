В компании работают всего два сотрудника. Оба работника учредители организации, но один из них числится как генеральный директор. С ним заключили трудовой договор. Все время сдавали СЗВ-М только на директора-учредителя. Сейчас узнали, что на него отчет можно не подавать. Теперь отменять сведения?
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