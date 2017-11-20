Пересчитайте налог и доплатите с пенями.

Компания на упрощенке вправе списать актив со сроком полезного использования три года в течение одного налогового периода. В вашем случае единовременно, в четвертом квартале 2015 года (п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Если компания продаст актив раньше, чем через три года с момента списания, то нужно пересчитать расходы исходя из амортизации по правилам для налога на прибыль (абз. 11 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Вы списали актив в декабре и вправе начислять амортизацию только с января. Поэтому исключите расходы из 2015 года и пересчитайте налог. Амортизацию за 2016 и 2017 годы вы вправе списать в текущем квартале (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Пересчет налога покажите в бухгалтерской справке в текущем квартале. Доначислите налог и подайте уточненку за 2015 год. Заранее доплатите налог с пенями.