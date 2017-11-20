7520 ноября

Сотрудник в октябре принес уведомление на имущественный вычет по НДФЛ. Мы пересчитали налог с января. Сдавать ли уточненный расчет 6-НДФЛ?

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отвечает:

Сдавать уточненный расчет не требуется.

Компания предоставляет имущественный вычет с начала года, даже если сотрудник принес уведомление только в октябре. Для этого нужно пересчитать НДФЛ с января. Но уточнять из-за этого расчет 6-НДФЛ не требуется. Ведь тогда  уведомления у компании еще не было и вы все рассчитали верно. Так же считают в ФНС (письмо от 12.04.17 № БС-4-11/6925@).

После пересчета нужно вернуть деньги работнику на карточку или банковский счет. В отчете отразите сумму, которую вернули, в строке 090. Вычет, который фактически предоставили работнику, покажите в строке 030. Уменьшите в строке 040 исчисленный НДФЛ, а вот удержанный в строке 070 не корректируйте.

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