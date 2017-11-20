Вы вправе учесть такие расходы полностью. Чтобы подтвердить расходы, получите оригиналы документов от контрагента, а дополнительно сделайте скриншоты с рекламой.

Яндекс. Директ — это контекстная реклама в интернете. По своему запросу пользователь будет видеть первым в списке именно ваш товар. Компания платит за размещение рекламы и каждый клик пользователя. Учесть расходы на такую рекламу можно полностью (п. 4 ст. 264 НК РФ).

Компания работает с контрагентом через личный кабинет. Стороны не подписывают двусторонний договор. Яндекс высылает организации счет на оплату, а в нем сразу есть все условия сотрудничества. Когда вы оплачиваете счет, то подтверждаете условия. Таким образом, счет на оплату заменяет договор (ст. 435 ГК РФ).

Также расходы подтверждают акты оказанных услуг и отчеты со статистикой. Документы Яндекс выставляет в личном кабинете, а также высылает оригиналы на почту.

Кроме бумаг от контрагента безопаснее делать скриншоты страниц с рекламой. Это поможет отбиться от претензий налоговиков, если они заявят, что рекламы не было.