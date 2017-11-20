Вы не вправе отказать в приеме на работу.

Соискатель не обязан давать разрешение на обработку персональных данных работодателю. Когда сотрудник устраивается на работу, он должен представить в компанию паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство, диплом об образовании и документы воинского учета (ст. 65 ТК РФ). Подписывать соглашение на обработку данных кодекс не требует.

В то же время, чтобы оформить пропуск с фотографией, необходимо получить письменное разрешение у кандидата на обработку персональных данных (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ). Иначе возможен штраф в 10 тыс. рублей (ст. 13.11 КоАП РФ).

Чтобы избежать споров, оформите неименной пропуск или попросите сотрудника дать согласие на обработку данных. Поясните новичку, что разрешение необходимо, только чтобы оформить пропуск в офис. Запишите это в согласии на обработку персональных данных.