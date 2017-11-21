2621 ноября

Можно ли обязать работника подавать иск по адресу компании?

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Большая часть судов считает, что работник не должен соблюдать навязанные компанией условия. Поэтому вправе подать иск по месту своего жительства или по месту исполнения трудового договора.

Компаниям неудобно судиться с работниками по адресу их жительства. Если работник прописан в другом городе или регионе, на каждое заседание придется направлять штатного юриста или искать представителя на месте. Проще обязать работника подавать иск по месту нахождения компании (ст. 32 ГПК РФ).

Тогда ему самому придется думать о том, как посещать заседания. Условие о суде, который будет рассматривать споры, включают в трудовой договор. Некоторые суды поддерживают компании. Работник добровольно подписал договор с условием о подсудности споров, поэтому должен его исполнять. Однако большинство судов признает такой подход незаконным. Правило о договорной подсудности ущемляет права работника, так как он более слабая сторона трудовых отношений (ст. 9 ТК РФ).

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