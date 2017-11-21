За период с июля по сентябрь работник срок давности пропустил, а за период с октября по декабрь — нет.

Сейчас работник вправе обратиться в суд в течение года с момента невыплаты зарплаты (ст. 392 ТК РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ). Изменения действуют с 03.10.2016. До этой даты у работников было только 3 месяца, чтобы подать иск в суд.

Обратите внимание, что новые правила не применяют к заработной плате, которую должны были выплатить до 03.10.2016 (ч. 3 и ч. 5 ст. 12 ТК РФ).

Важная статья:

Появилась еще одна весомая причина выдавать зарплату вовремя

Срок на обращение в суд исчисляют с установленного в компании дня выплаты окончательного расчета по зарплате. Его устанавливают в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). В вашей компании это последний день месяца. Значит, зарплату за июль работник должен получить 29 числа (последний рабочий день месяца), за август — 31, а за сентябрь — 30 числа.

Трехмесячный срок давности на обращение работника в суд за эти месяцы истекает 31 октября, 30 ноября и 30 декабря соответственно. Значит, по выплате зарплаты за период с июля по сентябрь работник 3-месячный срок давности пропустил.

Срок давности по невыплате зарплаты за октябрь, ноябрь и декабрь составляет 1 год. Работник обратился в суд в феврале 2017 года. Поэтому в этом случае срок давности не пропустил.

Чтобы выиграть дело по зарплате за июль- сентябрь, подайте в суде первой инстанции на предварительном заседании возражение относительно пропуска работником срока исковой давности (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). В таком случае суд откажет работнику в этой части требований без исследования фактических обстоятельств.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>