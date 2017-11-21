Чтобы вернуть деньги, привлеките работника к материальной ответственности. В том числе затребуйте с него объяснения.

Работодатель вправе требовать обратно свои деньги, если работник превысил лимит по оплате сотовой связи. Причем возмещать ущерб за нерабочие разговоры придется полностью, а не в рамках среднего заработка (п. 8 ч. 1 ст. 243 ТК РФ).

Есть решения, где суд признает взыскание перерасхода законным, хотя работодатель:

не истребовал у работника объяснения;

не провел проверку по факту перерасхода. Подобные обстоятельства не могут стать основанием для освобождения работника от возмещения ущерба. Дополнительным доводом стал локальный акт, который предусматривал удержание расходов по корпоративной сотовой связи при увольнении (определение Санкт-Петербургского городского суда от 09.02.2016 по делу № 2–1996/2015).

Но этот подход небезопасен, поскольку в законе нет исключений по процедуре для превышения лимита расходов по сотовой связи. Поэтому привлекайте работника к материальной ответственности. Иначе суд признает ваши действия незаконными (определение Ульяновского областного суда от 24.03.2015 по делу № 33–1091/2015).

Если у сотрудника свободный график работы, он сам определяет, в какое время трудиться. А значит, определить, использовал ли сотрудник сим-карту компании во время работы или отдыха, будет сложно. Но без этого взыскать с него полный ущерб по п. 8 ч. 1 ст. 243 ТК РФ не получится. В пользу работника будет и тот факт, что его не ознакомили с правилами пользования сотовой связью, не установили ему лимит расходов (определение Владимирского областного суда от 04.06.2015 по делу № 33–2034/2015).

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