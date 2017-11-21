Да, решение обоснованно. Если работника отстраняют от работы без сохранения заработка, то на пособие он рассчитывать не вправе.

Некоторые заболевания препятствуют работникам выполнять трудовые обязанности. Например, для грузчиков это может быть грыжа позвоночника. Заболевание выявляют врачи во время медосмотра. По результатам обследования они выдают медицинское заключение. В нем указывают, есть ли у работника препятствия для выполнения работы и в течение какого времени они будут сохраняться (п. 13 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н).

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Если у работника есть противопоказания по здоровью, компания переводит его на другую работу (ст. 73 ТК РФ). Но перевод возможен не во всех случаях. Иногда нет другой работы, а иногда работник отказывается переводиться. В таком случае компания отстраняет его от работы (абз. 5 ч. 1 ст. 76 ТК РФ). В период отстранения зарплату не платят (ч. 3 ст. 76 ТК РФ).

Статья 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ закрепляет правило о том, что пособие по временной нетрудоспособности не платят за период отстранения от работы, в котором не начислялась зарплата.

Судебная практика это подтверждает (апелляционное определение ВС Республики Коми от 18.01.2016 по делу № 33–228/2016, решение Норильского городского суда Красноярского края от 27.09.2016 по делу № 2–564/2016).

Обращаем внимание, что если работника перевели на другую работу до выздоровления, то он вправе, при необходимости, уйти на больничный и получать пособие по временной нетрудоспособности.

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