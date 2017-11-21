2221 ноября

Из цеха стали пропадать металл и краска. Поэтому директор поручил охране (ЧОП) проводить досмотр личных вещей и автомобилей сотрудников при выезде с территории организации. Это правомерно?

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отвечает:

Поручение директора неправомерно. Досматривать (обыскивать) вещи вправе только сотрудники полиции.

По закону охранники ЧОП вправе внешне осматривать личные вещи работников, которые они проносят через проходную компании, или автомобили, на которых они проезжают (п. 3 ч. 1 ст. 12.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487–1). Досматривать вещи — вне компетенции охраны. То есть охранники не могут открывать сумки, требовать открыть сумки или багажник и проч. Охранники вправе лишь попросить предъявить вещи или автомобиль для досмотра. Досмотр возможен, если работник будет согласен на это.

В то же время охранники вправе задержать работника до прибытия полиции, которая уже может провести досмотр. Однако задержать работника можно только, если у ЧОП есть доказательства, что он присвоил собственность компании. Если же у охраны есть лишь предположения о том, что работник мог что-то присвоить, то задерживать его нельзя.

Чтобы у охраны появились доказательства хищения, предусмотрите следующие меры. Установите рамки металлоискателей или взвешивайте сумки, которые работники проносят при входе на территорию компании и выходе с нее. Многие компании вовсе запрещают проносить крупногабаритные сумки. Так они снижают риск того, что работник похитит какие-то вещи. Рамки и взвешивание не подходят для проверки автомобилей. В этом случае запретите работникам заезжать на территорию компании на личном транспорте.

Обращаем внимание, что охрана вправе досматривать служебные автомобили. На них ограничения не распространяются. Причина — автомобиль принадлежит компании, а не работнику.

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