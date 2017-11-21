3121 ноября

Верховный суд не признал просрочку выплаты зарплаты длящимся правонарушением. Что это означает на практике?

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Это хорошая новость для учреждений, которые допускали просрочку. От вида правонарушения зависит начало отсчета срока давности. При длящихся нарушениях срок надо отсчитывать со дня, когда контролер выявил проблему. В остальных случаях – со дня, когда учреждение допустило нарушение (ч. 1 и 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Верховный суд постановил: просрочка выдачи зарплаты не относится к длящимся правонарушениям (постановление от 3 марта 2017 г. № 18-АД17-6). Если учреждение не успело выдать работникам деньги в установленный срок, долг по зарплате возникает на следующий день. С этого дня и нужно отсчитывать один год.

Приведем пример. Больница выдала зарплату сотрудникам 30 июня 2017 года вместо 5 июня. Отсчет срока для назначения штрафа начинается 6 июня. Последний день, когда ГИТ может выписать штраф, – 5 июня 2018 года. Если бы речь шла о длящемся правонарушении, у контролеров было бы больше времени, чтобы наложить санкции.

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