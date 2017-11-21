3121 ноября

Преподаватель – не отец ребенка, а отчим. Брак с матерью ребенка зарегистрирован. Назначить ли преподавателю пособие по уходу за больным ребенком?

Темы:

отвечает:

Да, назначьте и выплатите. Поясню.

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком выдают одному из членов семьи (опекуну, попечителю или иному родственнику), который фактически обеспечивает уход. Это сказано в пункте 34 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н.

Члены семьи – это супруг, родители и дети (усыновители и усыновленные), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, – и другие родственники (ст. 2 Семейного кодекса РФ). Статья 97 Семейного кодекса РФ относит к другим членам семьи в том числе отчима и мачеху. Отчим – лицо, которое состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но не является ни его отцом, ни усыновителем.

Таким образом, в случае фактического ухода за больным ребенком законной супруги отчим имеет право на пособие в общем порядке.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.