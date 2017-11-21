Да, назначьте и выплатите. Поясню.

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком выдают одному из членов семьи (опекуну, попечителю или иному родственнику), который фактически обеспечивает уход. Это сказано в пункте 34 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н.

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Члены семьи – это супруг, родители и дети (усыновители и усыновленные), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, – и другие родственники (ст. 2 Семейного кодекса РФ). Статья 97 Семейного кодекса РФ относит к другим членам семьи в том числе отчима и мачеху. Отчим – лицо, которое состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но не является ни его отцом, ни усыновителем.

Таким образом, в случае фактического ухода за больным ребенком законной супруги отчим имеет право на пособие в общем порядке.