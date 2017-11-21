Да, нужно.

За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата либо оплата в одинарном размере плюс другой день отдыха. Если вы нарушите это правило, контролеры привлекут учреждение и его должностных лиц к административной ответственности. Такой вывод можно сделать из положений статьи 153 ТК РФ.

Важная статья:

На каком счете начислять компенсацию за задержку зарплаты

Если сотрудник захотел использовать дополнительные дни отдыха за работу в выходные, но не успел это сделать, то при увольнении работодатель должен их компенсировать. Начислите работнику одну дневную ставку за каждый неиспользованный день отдыха.