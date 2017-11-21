3021 ноября

Бухгалтер отражает в отчетности Ф. И. О. сотрудников, их паспортные данные и другие сведения. Если данные изменились, обязаны ли сотрудники сообщать об этом работодателю? Как ускорить этот процесс?

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отвечает:

Трудовой кодекс РФ не обязывает сотрудника сообщать о том, что у него изменились персональные данные.

В актуальности сведений заинтересован работодатель. Но вы можете прописать во внутреннем документе обязанность сотрудников уведомлять учреждение об изменении персональных данных в установленный срок. Предупредите их, что в противном случае у них могут возникнуть проблемы с перечислением зарплаты.

Оперативно заменить СНИЛС сотрудник может через ваше учреждение. Как только он сообщит о смене фамилии, возьмите у него заявление на новое страховое свидетельство. ПФР изготовит карточку в течение пяти дней.

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