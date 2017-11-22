Возможный пересмотр совокупного тарифа страховых взносов и ставок косвенных налогов — это существенные изменения налоговой системы.

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Самые частые налоговые нарушения по версии ФНС

В соответствии с поручением президента предложения по таким изменениям нужно представить в 2018 году, чтобы в случае их принятия они вступили в силу с 2019 года. К настоящему моменту в правительстве нет единого мнения о необходимости такой реформы, поэтому обсуждения продолжаются.

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