1622 ноября

В правительстве обсуждали такой план: повысить НДС до 22 процентов и снизить взносы до 22 процентов. Однако в Основных направлениях налоговой политики об этом ничего не сказано. Почему? От этой идеи решили отказаться?

Тема:

отвечает:

Возможный пересмотр совокупного тарифа страховых взносов и ставок косвенных налогов — это существенные изменения налоговой системы.

В соответствии с поручением президента предложения по таким изменениям нужно представить в 2018 году, чтобы в случае их принятия они вступили в силу с 2019 года. К настоящему моменту в правительстве нет единого мнения о необходимости такой реформы, поэтому обсуждения продолжаются.

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