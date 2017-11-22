Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность для компаний в течение ближайших 10 лет получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

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Как законно сэкономить на налогах в 2018 году

Согласно нашему законопроекту инвестиционный вычет — это возможность одномоментно уменьшить сумму исчисленного налога на прибыль на величину капитальных вложений в основные средства. Речь идет об объектах, которые относятся к 3—7 амортизационным группам. Предельная величина вычета определяется так, что фактическая ставка налога на прибыль после того, как компания уменьшит его на вычет, должна составить не менее 5 процентов.

Компания, которая фактически профинансировала свои инвестиции за счет бюджета (в пределах суммы исчисленного налога), уже не будет начислять амортизацию.

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