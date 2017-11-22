5522 ноября

На балансе нашего предприятия есть основное средство — установка лазерной резки металла со сроком использования 10 лет. 31 октября 2017 года последний раз начислили по этому активу амортизацию. На производстве продолжаем его использовать. Списывать ли этот объект с баланса?

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отвечает:

Нет.

Если срок полезного использования основного средства истек — это не основание, чтобы списать его с баланса. В бухучете объект списывают, если он выбыл или больше не способен приносить компании доходы (п. 29 ПБУ 6/01).

Ваша установка находится в рабочем состоянии. Используя ее в производстве, компания получает прибыль. Поэтому продолжайте учитывать ее на балансе и дальше. Не важно, что остаточная стоимость будет нулевой.

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