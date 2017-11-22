3122 ноября

Хотим продать основное средство. Какие проводки сделать?

Темы:

отвечает:

Доходы и расходы от продажи основного средства отражают в составе прочих доходов и расходов. Проводки будут такие:

ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств» КРЕДИТ 01 субсчет «Основные средства в организации»
списана первоначальная стоимость выбывающего основного средства;

ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
списана амортизация, начисленная за период эксплуатации объекта;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
отражена выручка от реализации основного средства по договорной стоимости;

ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
начислен НДС с выручки от реализации;

ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
отражена в составе прочих расходов остаточная стоимость основного средства.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.