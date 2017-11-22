Доходы и расходы от продажи основного средства отражают в составе прочих доходов и расходов. Проводки будут такие:
ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств» КРЕДИТ 01 субсчет «Основные средства в организации»
списана первоначальная стоимость выбывающего основного средства;
ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
списана амортизация, начисленная за период эксплуатации объекта;
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
отражена выручка от реализации основного средства по договорной стоимости;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
начислен НДС с выручки от реализации;
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
отражена в составе прочих расходов остаточная стоимость основного средства.
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