Да, можно.

Формально у вас нет оснований приостановить амортизацию. Из состава амортизируемого имущества исключают те объекты, которые законсервировали по приказу руководителя больше, чем на три месяца (п. 3 ст. 256 НК РФ). Но есть риск, что налоговики посчитают расходы на амортизацию необоснованными. Ведь компания не использует имущество для получения доходов (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 7 июля 2015 г. № Ф04-20762/2015).

Если ваша компания не планирует использовать автомобиль больше трех месяцев, безопаснее передать его на консервацию. Для этого руководитель издает приказ. В нем указывает срок консервации и мероприятия, которые необходимо для этого провести. Затем составьте акт о переводе на консервацию. Этот документ обоснует затраты и будет основанием приостановить начисление амортизации. Если же основное средство консервируете на срок меньше трех месяцев, то продолжайте начислять амортизацию.

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