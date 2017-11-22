4322 ноября

Работодатель — крупная компания обязывает сотрудников учиться за свой счет. Это законно? Как работодателю обосновать такую обязанность с точки зрения закона?

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Работодатель не может обязать сотрудников обучаться за свой счет. За это платит работодатель. Но за невыполнение обязательств можно взыскать деньги.

Обучение бывает двух видов.

Обязательное. Это когда уровень образования персонала закреплен в законе. Пример — компании-спецоценщики. Их экспертам нужны сертификаты и высшее образование в области гигиены (п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

Поскольку без этого компания не вправе оказывать услуги, она обязана контролировать актуальность сертификатов. Ближе к окончанию срока их действия экспертов нужно направить на обучение. Оплачивает его работодатель (ч. 4 ст. 196 ТК РФ).

Работник не должен ни отрабатывать, ни возмещать затраты (определение ВС РФ от 02.08.2013 № 3-КГ13-7).

Факультативное. Если от сертификата или удостоверения лицензия работодателя не зависит, он сам решает, нужна ли персоналу учеба (ч. 1 ст. 196 ТК РФ). Договоренности об обучении прописывают в ученическом договоре. В нем, среди прочего, прописывают обязанность работодателя обеспечить обучение (ст. 198 ТК РФ). Если работник не выполняет обязательства после учебы, он обязан вернуть деньги (ч. 2 ст. 207, ст. 249 ТК РФ). Следовательно, и такое обучение оплачивает работодатель.

Условия и порядок обучения можно определить трудовым договором (ч. 2 ст. 196 ТК РФ). Например, предусмотреть, что работник оплачивает часть суммы, которую работодатель возвращает после получения диплома.

Дополнительным стимулом к самостоятельной оплате может стать соглашение о повышении должности с отложенной датой вступления в силу.

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