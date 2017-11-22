2422 ноября

Хочу использовать в декабре по пятницам 4 дополнительных дня по уходу за ребенком-инвалидом. За сколько дней нужно писать заявление? Когда муж должен предоставить справку, что он в июне эти дни не использовал: в начале или конце месяца?

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отвечает:

Сторонам нужно согласовать порядок подачи заявления о дополнительных выходных днях. Справку другого родителя необходимо представлять с каждым заявлением.

Один из родителей ребенка-инвалида имеет право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Родители могут поделить выходные между собой (ст. 262 ТК РФ).

Правила предоставления указанных выходных дней утверждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 (далее — Правила). От работника требуется:

  • написать заявление. Форма утверждена приказом Минтруда России от 19.12.2014 № 1055н;
  • представить документы на ребенка.

Писать заявление на каждый выходной не обязательно. Правила позволяют работнику выбрать удобный ему вариант. При этом необходимо согласовать этот момент с работодателем. Например, стороны вправе договориться о том, что работник будет подавать заявление раз в месяц или квартал. Конкретный порядок можно закрепить в трудовом договоре.

Среди документов, на основании которых работодатель оформляет дополнительные выходные дни, поименована справка с места работы другого родителя. Она подтверждает, что на момент обращения тот не использовал выходные ни полностью, ни частично (подп. «г» п. 3 Правил). Справку нужно представлять при каждом обращении с заявлением.

Предположим, работник подает одно заявление с просьбой оформить 4 дополнительных выходных дня в начале месяца. Одновременно предоставляет справку от супруга. Без нее работодатель вправе отказать в предоставлении дополнительных выходных дней (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 01.09.2015 по делу № 33–8308/2015).

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