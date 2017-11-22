1722 ноября

Какие изменения произошли в госфинконтроле?

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Раньше органы госфинконтроля старались раз в три года проверить все учреждения. Но практика показала, что необходимости в этом нет. Поэтому теперь мы выделяем приоритетные направления, по которым будут идти проверки. Приоритетность зависит от количества раннее выявленных нарушений, проверяемых сумм, предмета и вопросов проверки.

Вводится координация планов. Многие учреждения столкнулись с тем, что после проверки Счетной палаты приходит Федеральное казначейство.

В итоге проверяют одно и то же. Теперь, чтобы устранить дублирование, органы госфинконтроля заключают соглашение об обмене данными. На базе Счетной палаты создан единый сайт для размещения информации о результатах госфинконтроля. Сайт имеет открытую и закрытую части. В открытой можно найти планы контрольных мероприятий, а в закрытой – акты результатов проверок.

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