2222 ноября

В Госдуме находится законопроект, который содержит поправки и дополнения в главу 15 КоАП РФ. Скажите, меры ответственности хотят ужесточить?

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отвечает:

Да.

Возрастут штрафы за нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий на софинансирование капвложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (ст. 15.15.3 КоАП РФ). Руководителю будет грозить штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет.

За нарушение порядка учета бюджетных обязательств размер санкций останется прежним (ст. 15.15.7 КоАП РФ). Но переформулируют основания для их применения. Штрафовать будут только за ошибки в порядке учета бюджетных ассигнований, ЛБО, а также принятых бюджетных и денежных обязательств.

То есть за нарушение требований инструкций № 157н и № 162н. Сейчас органы госфинконтроля нередко возбуждают административные дела по этой статье, когда казенное учреждение не соблюдает порядок, по которому составляют и сдают в казначейство сведения о бюджетном обязательстве (ф. 0506101).

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