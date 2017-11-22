Да.

Возрастут штрафы за нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий на софинансирование капвложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (ст. 15.15.3 КоАП РФ). Руководителю будет грозить штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет.

Важная статья:

Как упростить себе встречную проверку

За нарушение порядка учета бюджетных обязательств размер санкций останется прежним (ст. 15.15.7 КоАП РФ). Но переформулируют основания для их применения. Штрафовать будут только за ошибки в порядке учета бюджетных ассигнований, ЛБО, а также принятых бюджетных и денежных обязательств.

То есть за нарушение требований инструкций № 157н и № 162н. Сейчас органы госфинконтроля нередко возбуждают административные дела по этой статье, когда казенное учреждение не соблюдает порядок, по которому составляют и сдают в казначейство сведения о бюджетном обязательстве (ф. 0506101).