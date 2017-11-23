2523 ноября

Если в регионе введут инвестиционный вычет на новые основные средства по налогу на прибыль, то компания сама будет решать, применять его или нет?

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отвечает:

Если законопроект примут и субъект РФ, где находится компания, введет вычет на своей территории, то применять его — право, а не обязанность компании.

Если по расчетам инвестора его капвложения существенно превышают сумму налога либо предприятие не сразу выйдет на прибыль после завершения капвложений, то, конечно, выгоднее амортизировать такие основные средства.

Но мы считаем, что подобная инвестиционная льгота позволяет добиться цели — предоставить краткосрочные источники финансирования для модернизации основных средств. Естественно, с согласия властей субъектов Федерации.

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