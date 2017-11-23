Если законопроект примут и субъект РФ, где находится компания, введет вычет на своей территории, то применять его — право, а не обязанность компании.

Если по расчетам инвестора его капвложения существенно превышают сумму налога либо предприятие не сразу выйдет на прибыль после завершения капвложений, то, конечно, выгоднее амортизировать такие основные средства.

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О новых правилах для налога на прибыль с помощи учредителей

Но мы считаем, что подобная инвестиционная льгота позволяет добиться цели — предоставить краткосрочные источники финансирования для модернизации основных средств. Естественно, с согласия властей субъектов Федерации.

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