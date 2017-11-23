В налоговом учете убыток от продажи основного средства учитывайте в прочих расходах постепенно.

Разделите его сумму на количество месяцев, которое осталось до конца срока полезного использования. И списывайте ежемесячно равными долями (п. 3 ст. 268 НК РФ, письмо ФНС России от 7 февраля 2017 г. № СД-3-3/738). Начинать нужно со следующего месяца после продажи объекта.

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Найдите две ошибки в учете убытка от продажи основного средства

В бухгалтерском учете остаточную стоимость полностью списывают в расходы. Поэтому, если компания применяет ПБУ 18/02, в учете придется отразить отложенный налоговый актив.

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