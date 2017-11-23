Да, можно. Но нужны документы, которыми вы подтвердите деловую цель поездок.

Заведите журнал или ведомость и фиксируйте в них поездки мастеров. Форму журнала разработайте самостоятельно (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Разработайте правила о том, кто в компании покупает проездные билеты, где и кто их хранит, какие работники и для чего вправе их использовать.

Утвердите приказом директора положение о разъездной работе в компании. Приложите к этому документу список должностей с разъездным характером работы (ч. 6 ст. 168.1 ТК РФ).

Компания, у которой есть все эти документы, вправе списать стоимость общих проездных на прочие расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Это нам подтвердили в Минфине.

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