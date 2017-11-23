Рассрочка предусмотрена для тех организаций, которые не в состоянии сразу погасить долг после налоговой проверки.

Рассрочку налоговики дают на срок до трех лет (ст. 64НК РФ). Для этого надо выполнить обязательные условия. Во-первых, компания должна работать не меньше года. Во-вторых, нужно согласиться с решением по проверке. В третьих, необходимо представить банковскую гарантию. Это основные требования, но не все. Инспекторы примут решение в срок 30 рабочих дней.