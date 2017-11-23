2323 ноября

У нас сменился директор. Кто должен подписать заявление о регистрации изменений для налоговой?

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отвечает:

Подпишите заявление у нового директора.

Учредители вправе предусмотреть в решении о смене директора условие о том, что с заявлением обратится прежний руководитель. Например, можно прекратить полномочия старого директора через несколько дней после принятия решения о смене директора.

Но ФНС считает, что подать заявление о смене директора нужно тогда, когда полномочия старого директора уже прекратились (письмо ФНС от 16 марта 2016 г. № ГД-4-14/4301). Поэтому заявителем может быть только новый руководитель.

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