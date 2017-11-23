1823 ноября

Перевозим пассажиров и грузы. Сейчас переводим деятельность на вмененку. У нас 10 автомобилей, но мы хотим увеличить парк. Для вмененки автомобиль надо учитывать с даты покупки или с момента, когда поставим автомобиль на учет в ГИБДД?

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отвечает:

С даты, когда начнете использовать автомобиль в деятельности на ЕНВД.

Компания вправе перевести на вмененку перевозку пассажиров и грузов, если она владеет не более чем 20 автомобилями (п. 5 ст. 346.26 НК РФ).

В то же время при подсчете физического показателя организация вправе учитывать только те машины, которые использует непосредственно в деятельности на ЕНВД (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.03.13 № 157, письмо ФНС России от 10.06.16 № СД-4-3/10366@). А значит, считайте налог с автомобиля, когда начнете перевозить на нем пассажиров или грузы.

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