2523 ноября

У нас автосервис на вмененке. Занимаемся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. По одному из договоров место выполнения работ — салон заказчика. Контракт с другой организацией. Мы вправе применять вмененку по такому договору?

Тема:

отвечает:

Считаем, что вправе.

Ремонт и техническое обслуживание — платные услуги, которые компания оказывает «физикам» и организациям (ст. 346.27 НК РФ). По мнению Минфина и ФНС, переходить на вмененку вправе компании, которые оказывают услуги в собственном помещении и наняли необходимое число работников (письма Минфина России от 05.03.11 № 03-11-06/3/26, ФНС России от 30.05.14 № ГД-4-3/10384@).

У вас есть собственная база для обслуживания. Поэтому вы вправе применять вмененку в том числе к контракту, который будете исполнять на территории заказчика.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.