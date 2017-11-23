Считаем, что вправе.

Ремонт и техническое обслуживание — платные услуги, которые компания оказывает «физикам» и организациям (ст. 346.27 НК РФ). По мнению Минфина и ФНС, переходить на вмененку вправе компании, которые оказывают услуги в собственном помещении и наняли необходимое число работников (письма Минфина России от 05.03.11 № 03-11-06/3/26, ФНС России от 30.05.14 № ГД-4-3/10384@).

У вас есть собственная база для обслуживания. Поэтому вы вправе применять вмененку в том числе к контракту, который будете исполнять на территории заказчика.