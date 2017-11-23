Нет, не вправе.

С 2017 года предприниматели с работниками уменьшают налог на взносы как за сотрудников, так и за себя. За квартал можно учесть взносы, которые бизнесмен заплатил в том же периоде (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ).