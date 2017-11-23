Учет у предпринимателя на вмененке. У него есть наемные сотрудники. Бизнесмен каждый месяц платит взносы с доходов сотрудников и ежеквартально перечисляет взносы за себя — ¼ от годовой суммы. Взносы с доходов, которые превышают 300 тыс. рублей, предприниматель платит уже после окончания квартала, но до декларации. Например, по итогам первого квартала заплатил 5 июля. Вправе ли бизнесмен уменьшать на эти взносы налог текущего квартала?
С 2017 года предприниматели с работниками уменьшают налог на взносы как за сотрудников, так и за себя. За квартал можно учесть взносы, которые бизнесмен заплатил в том же периоде (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ).
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